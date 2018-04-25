ANKARA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:56

Hayvanları QR Kod ile sahiplendiler

Mamak Belediyesinin sokak hayvanları için başlattığı "QR Kod" uygulaması ile hayvan sahiplenenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.İleri teknoloji kullanılarak oluşturulan “Beni Sahiplen” projesi kapsamında bugüne kadar birçok vatandaş...

Hayvanları QR Kod ile sahiplendiler
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Mamak Belediyesinin sokak hayvanları için başlattığı "QR Kod" uygulaması ile hayvan sahiplenenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

İleri teknoloji kullanılarak oluşturulan “Beni Sahiplen” projesi kapsamında bugüne kadar birçok vatandaş hayvan sahibi olurken, aşıları ücretsiz olarak ömür boyu Mamak Belediyesi tarafından yapılıyor. Mamak’ta bulunan Metro Market’te başlayan pilot uygulama, Türkiye’de bulunan belediyeler arasında bir ilk olma özelliği de taşıyor. İlçede sokak hayvanları için hayata geçen projeler ile vatandaşlara hayvan sevgisini aşıladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hayvanlar insanların dostlarıdır. Bu nedenle belediye olarak bizlerde ilçemizde sokak hayvanları için birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bir cana dokunmaya, onlar için daha yaşanabilir bir dünya sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Mamak Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan 150 sokak hayvanından birini sahiplenmeyi bir tık kadar kolay hale getirdi. Sokak hayvanlarının 3 boyutlu görselleri üzerine yerleştirilen QR Kod’u cep telefonlarının kameraları ile tarama yaparak hayvanlar hakkında bütün bilgilere ulaşabiliniyor. Minik dostlara sahip olmak isteyen vatandaşlar için QR Kod uygulamasının yönlendireceği web sayfasında her hayvanın kendi bilgilerini içeren görsellere, yaşına, cinsiyetine ve aşı bilgisine kadar birçok ayrıntı yer alıyor. Sahiplenme işlenmeleri yine bu sayfadan yapılabiliyor.
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