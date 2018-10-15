ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:00

İhtiyaç fazlası eşyaları sevgi evi topluyor

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ‘’Sevgi Evi’’ ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıp, yüzlerini güldürmeye devam ediyor.Her yıl binlerce aileye umut olan hizmetler yardımseverlerin...

İhtiyaç fazlası eşyaları sevgi evi topluyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ‘’Sevgi Evi’’ ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıp, yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Her yıl binlerce aileye umut olan hizmetler yardımseverlerin yaptığı bağışlar sayesinde daha da çok kişiye ulaşıyor.

Beypazarı Belediyesi Sevgi Evi’nde yardımseverlerin bağışladığı kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyası ile her yaştan kadın, erkek ve çocuk giysileri bulunuyor.

Belediye ekiplerince alınarak düzenlenip sergiye çıkan eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sevgi Evi’ne gelen vatandaşlar giysi ve ev eşyası ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.

Yardımseverlerin bağışlarıyla büyüyen Sevgi Evi’ne isteyen herkes kullanmadıkları eşyalarını bağış yapabiliyor. Kullanılabilir durumdaki eşyalarını vermek isteyen vatandaşlar 0312 763 09 90 numaralı telefonu arayarak görevlilere bağış yapmak istediklerini belirtmeleri yeterli. Görevli arkadaşlarımız verilen adresten kullanılabilecek durumda olan eşyaları alıp, Sevgi Evi’ne getiriyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku