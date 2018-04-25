ANKARA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:16

İş adamı ve siyasetçi Barış Aydın’ın acı günü

Ankaralı iş adamı ve siyasetçi Barış Aydın’ın babası Kurbani Aydın vefat etti. 77 yaşında hayatını kaybeden Aydın’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.Ankara’nın sevilen...

İş adamı ve siyasetçi Barış Aydın'ın acı günü
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Ankaralı iş adamı ve siyasetçi Barış Aydın’ın babası Kurbani Aydın vefat etti. 77 yaşında hayatını kaybeden Aydın’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ankara’nın sevilen iş adamlarından BA Grup ve Barışkent’in Yönetim Kurulu Başkanı olan ve geçtiğimiz seçimlerde AK Parti Ankara milletvekili adayı olan Barış Aydın’ın vefat eden babası Kurbani Aydın, Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede çok sayıda siyasetçi, belediye başkanı, bürokrat, sivil toplum kuruluşu başkanları, iş dünyasının önemli isimleri Aydın’ı yalnız bırakmadı. Cenaze namazına Emrullah İşler ve AK Parti milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Çankaya İlçe Başkanı Ali Güven, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ilçe belediye başkanları, ATO Başkanı Gürsel Baran ve sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı.
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