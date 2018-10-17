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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:08

İş adamlarından Kahramankazan’a çıkarma

Kahramankazan Belediyesi, 166 ülkede temsilciliği bulunan ve birçok sektörde yaptığı üretimle Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Ankara Şubesi’nin haftalık yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği...

İş adamlarından Kahramankazan'a çıkarma
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Kahramankazan Belediyesi, 166 ülkede temsilciliği bulunan ve birçok sektörde yaptığı üretimle Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Ankara Şubesi’nin haftalık yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı Kahramankazan’da gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantı Kahramankazan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Şube Başkanı İlhan Erdal ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Ertürk’ün de katıldığı toplantıda, Kahramankazan ve Ankara’daki sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınma masaya yatırılarak, bu alanda neler yapılabileceği ve işbirliği projeleri konuşuldu.

Başkan Ertürk, yalnızca başkent Ankara’nın değil Türkiye’nin iş dünyasının önemli temsilcilerini ilçelerinde ağırlamaktan ve böylesine anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Ertürk, iş adamlarına belediyenin yaptığı çalışmalar ve Kahramankazan’daki ticari ve sanayi alanındaki faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ertürk, Kahramankazan’ın 81 ilden göç almasına rağmen toplumsal barışın ve güvenliğin en üst seviyede temin ve tesis edildiği, adli olayların en az yaşandığı bir ilçe olduğunu söyledi. Kahramankazan’da 4 bine yakın işletme bulunduğunu ifade eden Ertürk, ilçenin sanayi ve ticaret alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Ertürk, Kahramankazan’ın 53 bine yakın nüfusa sahip olduğunu ancak ilçedeki bu işletmelerde ilçe nüfusunun iki katından fazla çalışan bulunduğunu kaydetti. Ertürk, “Yalnızca aziz milletimizin değil tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bu zorlu süreçte sizler gibi vatanına ve devletine aşık sanayici ve iş adamlarımız sayesinde daha çok üreterek daha çok kalkınarak bu günleri aşacaktır. Tüm ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen dimdik ayakta kalacaktır. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman iş, ticaret ve sanayi dünyasının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Erdal da, Başkan Ertürk’ün 2004 yılında göreve geldiği günden bu yana birçok başarıya imza attığını belirterek, gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı şükranlarını sundu.
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