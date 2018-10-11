İş dünyasından Başkan Ertürk’e ziyaret

ATO Başkanı Gürsel Baran ve MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal ve yönetim kurulu üyeleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Misafirlerine Kahramankazan’daki ticari ve sanayi alanındaki faaliyetler hakkında bilgi veren Başkan Ertürk, “Yalnızca aziz milletimizin değil tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, tüm ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen yoluna emin adımlarla devam edecek” dedi.

ATO Başkanı Baran ve MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Erdal ile yönetim kurulu üyeleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, çiçeklerle karşıladığı misafirlerini makamında ağırladı. Başkan Ertürk, başkentin iş dünyasının önemli temsilcilerini ilçelerinde ağırlamaktan ve misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, misafirlerine belediyenin yaptığı çalışmalar ve Kahramankazan’daki ticari ve sanayi alanındaki faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ertürk, Kahramankazan’ın 81 ilden göç almasına rağmen toplumsal barışın ve güvenliğin en üst seviyede temin ve tesis edildiği, adli olayların en az yaşandığı bir ilçe olduğunu söyledi. Kahramankazan’da 4 bine yakın işletme bulunduğunu ifade eden Ertürk, ilçenin sanayi ve ticaret alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Kahramankazan’ın 53 bine yakın nüfusa sahip olduğunu, ancak ilçedeki bu işletmelerde ilçe nüfusunun iki katından fazla çalışan bulunduğunu belirten Ertürk, “Yalnızca aziz milletimizin değil tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye tüm ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen yoluna emin adımlarla devam edecek. Kahramankazan ve Ankara olarak her zaman iş, ticaret ve sanayi dünyasının yanında olacağız” dedi.

Baran ve Erdal da gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Ertürk’e teşekkür etti.