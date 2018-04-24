İşitme engellilerin umre heyecanı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ’’Sizleri en güzel yerlere uğurluyoruz. Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara, yeryüzünde Müslümanlar için en mukaddes, en hayırlı yerlerdir’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ’’Sizleri en güzel yerlere uğurluyoruz. Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara, yeryüzünde Müslümanlar için en mukaddes, en hayırlı yerlerdir’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının 81 il müftülüğünün koordinesinde düzenlediği ’’İşitme Engellilere Yönelik Umre Ödüllü Dini Bilgiler Yarışması"nda dereceye girenlerin kutsal topraklara yolculuğu başladı. İşitme engellilerin motivasyonlarını arttırmak için düzenlenen yarışmaya Kur’an kursları, yaz Kur’an kursları ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların öğrencileri ve mezunları katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan uğurladığı işitme engellilerin umre ziyaretleri 10 gün sürecek. Umre ziyareti için işitme engellilere işaret dili bilen hocalar eşlik edecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı konuşmada, ’’Sizleri en güzel yerlere uğurluyoruz. Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara, yeryüzünde Müslümanlar için en mukaddes, en hayırlı yerlerdir. Ne mutlu sizlere ki Rabbimizin en mukaddes olarak takdir etmiş olduğu Mekke-i Mükerreme’de, Medine-i Münevvere’de ziyaretlerde bulunacaksınız’’ ifadelerini kullandı.

Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’Kabe-i Muazzama’yı ilk gördüğünüz zaman kalbinizden, gönlünüzden dünya ve ahiret mutluluğu noktasında Rabbimizden neyi dileyeceksiniz, neyi isteyecekseniz isteyin. Ravza-i Mutahhara’ya girer girmez yine kalbinizden, gönlünüzden geçen en güzel niyetinizi, duanızı yapın. Milletimiz için dua edin, birliğimiz, beraberliğimiz, ülkemizin mutluluğu ve huzuru için dua edin. Her ibadetinize başladığınızda ’’Yarabbi kabul eyle ve benim için bu ibadeti, bu tavafı, bu sayı kolay eyle’ diye dua ediniz. Rabbim de kolaylaştıracak inşallah.’’

Umre ziyaretinin ilk durağı Mekke olacak. Daha sonra Medine’ye geçecek olan grup, 5 Mayıs’ta yurda dönecek.