ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:32

IWBF Euro Cup’ta ev sahibi Keçiören

Keçiören Belediyesi, 27-28 Nisan tarihlerinde Taha Akgül Spor Salonu’nda oynanacak IWBF Euro Cup Tekerlekli Sandalye Basketbol Grup eleme maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Keçiören Belediyesi, dünyanın farklı ülkelerinde oynanan,...

IWBF Euro Cup'ta ev sahibi Keçiören
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Keçiören Belediyesi, 27-28 Nisan tarihlerinde Taha Akgül Spor Salonu’nda oynanacak IWBF Euro Cup Tekerlekli Sandalye Basketbol Grup eleme maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Keçiören Belediyesi, dünyanın farklı ülkelerinde oynanan, toplamda 65 takımın katıldığı ve grup birincilerinin 2019’da ülke kontenjanına takılmadan doğrudan Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazanacağı eleme maçlarına ilk kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. IWBF Euro Cup Tekerlekli Sandalye Basketbol Grup elemelerinde açılış programının ardından ilk maç Keçiören’in en büyük spor salonu Taha Akgül Spor Salonu’nda Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü arasında oynanacak. Başarı grafiğini her geçen artırarak bölgesel ligden 3 yılda 1. Lig’e, sonrasında da Süper Lig’e yükselen Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın iddialı olduğu eleme maçlarında mücadele edecek diğer takımlar ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği ve Atlas Greece olacak.

Avrupa Kupaları’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etme ve daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefinde olduklarını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören binin üzerindeki madalyalı sporcusu, 128 spor kulübü ile spordaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Şimdi de ilk kez bu derece büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Keçiören’in en büyüğü 15 bin metrekarelik alanda 3 bin kişi kapasite ile hizmet veren Taha Akgül Spor Salonumuzda oynanacak maçlara herkesi davet ediyoruz. Keçiören için de, Türkiye için de önemli bir organizasyon. Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın grup birincisi olmasını arzu ediyoruz. Centilmence ve sportmence bir mücadele olması temennisiyle tüm takımlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku