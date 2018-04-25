IWBF Euro Cup’ta ev sahibi Keçiören

Keçiören Belediyesi, 27-28 Nisan tarihlerinde Taha Akgül Spor Salonu’nda oynanacak IWBF Euro Cup Tekerlekli Sandalye Basketbol Grup eleme maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Keçiören Belediyesi, dünyanın farklı ülkelerinde oynanan, toplamda 65 takımın katıldığı ve grup birincilerinin 2019’da ülke kontenjanına takılmadan doğrudan Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazanacağı eleme maçlarına ilk kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. IWBF Euro Cup Tekerlekli Sandalye Basketbol Grup elemelerinde açılış programının ardından ilk maç Keçiören’in en büyük spor salonu Taha Akgül Spor Salonu’nda Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü arasında oynanacak. Başarı grafiğini her geçen artırarak bölgesel ligden 3 yılda 1. Lig’e, sonrasında da Süper Lig’e yükselen Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın iddialı olduğu eleme maçlarında mücadele edecek diğer takımlar ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği ve Atlas Greece olacak.

Avrupa Kupaları’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etme ve daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefinde olduklarını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören binin üzerindeki madalyalı sporcusu, 128 spor kulübü ile spordaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Şimdi de ilk kez bu derece büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Keçiören’in en büyüğü 15 bin metrekarelik alanda 3 bin kişi kapasite ile hizmet veren Taha Akgül Spor Salonumuzda oynanacak maçlara herkesi davet ediyoruz. Keçiören için de, Türkiye için de önemli bir organizasyon. Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın grup birincisi olmasını arzu ediyoruz. Centilmence ve sportmence bir mücadele olması temennisiyle tüm takımlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.