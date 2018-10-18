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18 Ekim 2018 Perşembe 09:09

İzinsiz afişlere sıkı denetim

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe içerisinde görüntü kirliliğine yol açan, izinsiz afiş ve pankartları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Şehir merkezinde cadde, meydan, sokak, okul duvarlarına ve otobüs duraklarına...

İzinsiz afişlere sıkı denetim
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Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe içerisinde görüntü kirliliğine yol açan, izinsiz afiş ve pankartları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir merkezinde cadde, meydan, sokak, okul duvarlarına ve otobüs duraklarına gelişi güzel yapıştırılan afişlerin ortaya çirkin görüntüler çıkardığını belirten Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, izinsiz asılan afişleri yerlerinden söküyor. İzinsiz yapıştırılan ilanların kentte görüntü kirliliği oluşturduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bunun yanı sıra kamuya açık alanlarda reklam ya da çeşitli nedenlerle asılan afiş ve siyasi ilanlar Kabahatler Kanunu gereğince suç teşkil ediyor. Dolayısı ile bu konuda herkesten hassasiyet bekliyoruz" dedi.
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