ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:30

Kale Gençlik Platformundan çocuklara yardım

Ankara Altındağ Kale Gençlik Platformu, Kale Mahallesi’nde yaşayan yardıma muhtaç çocuklara bot ve mont yardımında bulundu.

Kale Gençlik Platformundan çocuklara yardım
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ankara Altındağ Kale Gençlik Platformu, Kale Mahallesi’nde yaşayan yardıma muhtaç çocuklara bot ve mont yardımında bulundu.

Ankara Altındağ Kale Gençlik Platformundan yapılan açıklamada, Kale Mahallesi’nde yasayan muhtaç çocuklara ilgi ve alakanın artmasından mutluluk duyulduğu vurgulanarak, "Birçok üniversite öğrencisinin Kale Gençlik Platformu için neler yapabiliriz diye bize başvurmaları çocuklara destek olmak istemeleri bizi heyecanlandırıyor ve güçlendiriyor, gençlerimizin çocuklarımıza yaşları yakın olması açısından iletişimleri birbirlerini anlamaları daha olumlu sonuçlar veriyor. Üniversiteli öğrencilerin yeni projeler etkinlikler düzenleyecek olmaları çok güzel. Bizler bu gençlere Kale Gençlik Platformu olarak yapacakları tüm çalışmalarda tüm desteği çocuklarımız için vereceğiz. Ayrıca birçok yardımseverden, gönüllülerimizden, ailelerimizden aldığımız olumlu tepkiler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" denildi.

Açıklamada, eğitim döneminin başlamasıyla birlikte 200 çocuğun kırtasiye ihtiyaçlarının temin edildiği belirtilerek, kışın yaklaşmasıyla da 200 çocuğa bot ve mont dağıtılmasının hedeflendiği vurgulandı. Pazar günü yapılan etkinlikle 40 ailenin bütçesine katkıda bulunulduğu kaydedilerek, ilk parti 40 çocuğa bot ve mont dağıtıldığı kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku