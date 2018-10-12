ANKARA:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:43

Kaybolan 20 ton sakatat Polatlı’da çıktı

İstanbul Çekmeköy’de mezbahanesi bulunan Yunus Sarıhan Bursa Kemalpaşa’dan 20 tona yakın sakatat satın aldı. Nakliye firması ile anlaşan Sarıhan, satın aldığı sakatatın eline ulaşmaması üzerine aslında aldığı ürünlerin Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir başkasına satıldığını öğrendi. Tır şoförüne ulaşamayan Sarıhan, emniyete başvurdu.

Kaybolan 20 ton sakatat Polatlı'da çıktı
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İstanbul Çekmeköy’de mezbahanesi bulunan Yunus Sarıhan Bursa Kemalpaşa’dan 20 tona yakın sakatat satın aldı. Nakliye firması ile anlaşan Sarıhan, satın aldığı sakatatın eline ulaşmaması üzerine aslında aldığı ürünlerin Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir başkasına satıldığını öğrendi. Tır şoförüne ulaşamayan Sarıhan, emniyete başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Bursa’da bir etçi firmadan 19 bin 620 kilo sakatat satın alan et işleme tesisi bulunan Yunus Sarıhan satın aldığı mallarını getirmesi için nakliye firması ile anlaşltı. Kendi deposuna getirilmesini bekleyen Yunus Sarıhan tırın gelmemesi üzerine tır şoförüne telefon açmış ve neden hala gelemediğini sordu. Tır şoförü ilk etapta ’’Araç arıza yaptı geliyoruz’’ dedi. Ardından tekrardan beklemeye konulan Yunus Sarıhan, tırın gelmemesi üzerine şüphelenerek sakatat işlemesi yapan tüm firmalara malının çalındığına dahil bilgilendirdi. Daha sonra Yunus Sarıhan sakatatın Polatlı’da başka bir mezbahaneye satıldığını öne sürdü. Sarıhan olay ile ilgili emniyete başvururken şüphelilerin yakalanması için savcılığa da başvuracağını belirtti.
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