KDK’dan sürekli işçi kadrosuna alınmayan mağdura müjde

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürekli işçi kadrosuna alınmayan vatandaşın mağduriyetini giderdi.

2 Ocak 2017’den itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde çocuk evlerinde ihale kapsamında askerlik, izin, istirahat halleri nedeniyle çalıştırılamayan işçilerin yerine, alt işverene bağlı olarak nöbet usulü çalışan ve mağdur olduğunu belirten bir vatandaş, KDK’ya başvurdu. Mağdur vatandaş, sürekli işçi kadrosuna alınmak için çalıştığı idareye başvurduğunu, ancak 4 Aralık 2017 tarihinde çalışmadığı gerekçesiyle talebinin reddedildiğini belirterek mağduriyetinin giderilmesi için KDK’ya başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ile başvuruyu yapan vatandaşın talebini görüşerek mağduriyetin giderilmesini istedi.

Bakanlık, KDK’nın girişimleriyle yapılan inceleme sonucunda, 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusunun olumlu değerlendirildiği ve başvuruyu yapan vatandaşın göreve başlatıldığını KDK’ya bildirdi. Mağduriyeti giderilen vatandaş, KDK’ya teşekkür ederek kendisi gibi mağdur olan herkesin mahkemeye gitmeden önce kolay ve ücretsiz bir şekilde KDK’ya başvurabileceklerini belirtti.