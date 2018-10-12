Keçiören Belediyesi’nden ’’Yeşil Gün Projesi’’

Çevreye ve doğaya karşı farkındalık oluşturmak için düzenlenen Yeşil Gün Projesine katılan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ’’Yaşadığımız ortamın temizliğine ve doğal dokusuna sahip çıkacak bilinç seviyesi için gayret...

Çevreye ve doğaya karşı farkındalık oluşturmak için düzenlenen Yeşil Gün Projesine katılan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ’’Yaşadığımız ortamın temizliğine ve doğal dokusuna sahip çıkacak bilinç seviyesi için gayret gösteriyoruz’’ dedi.

Keçiören Belediyesi, çevreye ve doğaya karşı farkındalık oluşturmak için düzenlediği Yeşil Gün Projesinin beşincisini Şenlik, Pınarbaşı, Güçlükaya ve Yakacık Mahallelerinde gerçekleştirildi. Her hafta farklı mahallelerde yürütülen Yeşil Gün Projesi, çocukların, gençlerin ve kadınların yoğun katılımıyla bu hafta Şenlik, Pınarbaşı, Güçlükaya ve Yakacık Mahallelerini kapsayacak şekilde hayata geçirildi. Osmanlı Halk Pazarına kurulan platformda çocuk oyunlarıyla başlayan organizasyon, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın öncülüğünde cadde ve sokaklarda yapılan mıntıka temizliğiyle devam etti. Yeşil Gün Projesi ile Keçiören Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri bir hafta boyunca; Şenlik, Pınarbaşı, Güçlükaya ve Yakacık Mahallelerinde yoğun çalışmalar yürüttü. Projenin son gününe katılım sağlayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da çocuklarla ve kadınlarla mıntıka temizliği yaparak çevreye karşı duyarlılığın artırılmasına öncü oldu.

’’Yaşadığımız ortamın temizliğine ve doğal dokusuna sahip çıkacak bilinç seviyesi için gayret gösteriyoruz’’

Belediye hizmetleriyle Keçiören’in daha yaşanabilir bir ilçe olmasının yanı sıra vatandaşların gönlünü de kazanan sosyal projelere imza attıklarını kaydeden Başkan Ak, ’’Şehrimizi, insanımızı ve Keçiörenimizi çok seviyoruz. İnsanlarımıza bir değer olarak bakıyoruz. Bu yüzden yaşadığımız ortamın temizliğine ve doğal dokusuna sahip çıkacak bilinç seviyesi için gayret gösteriyoruz. 9 yıldır devam eden ve çeşitli ödüller alan Çevre Çiçekleri Hareketi projemizle, 5’inci sınıfa giden öğrencilerimize 1 yıllık çevre ve doğa eğitimi veriyoruz. Bu eğitimi tamamlayan öğrencilerimize Çevre Müfettişi unvanı veriyoruz. Çevresine daha duyarlı bir nesil yetiştirmek için azami gayret gösteriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

’’Liderimizin bize verdiği güçle yerel yönetim anlayışımızı üst seviyelere taşıyoruz’’

Keçiören Belediyesinin son 10 yılda ortaya koyduğu çalışmaların Ak Parti Belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyleyen Ak, ’’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, onun bizlere kazandırdığı vizyonla sosyal belediyecilik anlayışını Keçiören’de yaşatmaya devam ediyoruz. Liderimizin bize verdiği güçle yerel yönetim anlayışımızı üst seviyelere taşıyoruz. Şehrimizin fiziksel güzelliğinin yanı sıra gönülleri de inşa etmeyi sürdürüyoruz’’ şeklinde konuştu.

Ak ayrıca, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere de sağlıklı bir yaşam dileyerek, zor zamanlarda tek vücut olmayı başaran Türk milletinin sırtını kimsenin yere getiremeyeceğini belirtti. Etkinliğe Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.