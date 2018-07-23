ANKARA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:54

Keçiören daha temiz

Keçiören Belediyesi pis su akıntısını, kötü kokuyu ve çöplerin etrafa dağılmasını önleyen yer altı çöp konteynırlarının sayısını 118’e çıkardı.Keçiören Belediyesi temiz bir Keçiören için çalışmalarını aralıksız sürdürürken...

Keçiören daha temiz
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Keçiören Belediyesi pis su akıntısını, kötü kokuyu ve çöplerin etrafa dağılmasını önleyen yer altı çöp konteynırlarının sayısını 118’e çıkardı.

Keçiören Belediyesi temiz bir Keçiören için çalışmalarını aralıksız sürdürürken yer altı konteynerlarını da Keçiören geneline yaymaya devam ediyor. Yer altında bulunduğu için gereksiz alan kaplamasını da engelleyen konteynırlar, doluluk hacminin daha fazla olması nedeniyle çöp toplama maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor. Pis su akıntısını, kötü kokuyu ve çöplerin daha fazla yayılmasını önleyen konteynerların önemli bir eksikliğe çözüm getirdiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Yer altındaki konteynerların kullanımı ile birlikte çöplerden oluşan görsel kirlilik ortadan kalkıyor. Konteynerların doluluk ve boşaltma sürelerinde de zaman kazanılıyor. Modern, sağlıklı ve temiz bir kent oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca anlık istek ve şikayetlere daha hızlı cevap vermek maksadıyla hizmet veren çöp taksiler de özellikle geri dönüşüme destek olurken, vatandaşların mobilya, elektronik eşyalarını da evlerden alıyor. Hem sıfır atık projesi kapsamında hem de daha temiz bir Keçiören için hizmet veren çöp taksilere 361 10 06 - 376 77 16 numaralı telefonlardan ulaşabiliyor.
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