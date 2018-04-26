Keçiören tertemiz

Keçiören Belediyesinin Baypas ekibi ilçenin bütün cadde ve sokakları ile çöp bırakma noktalarını yıkayarak temizlerken, hizmete giren çöp taksiler de geri dönüşüme katkı sağlıyor.Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne...

Keçiören Belediyesinin Baypas ekibi ilçenin bütün cadde ve sokakları ile çöp bırakma noktalarını yıkayarak temizlerken, hizmete giren çöp taksiler de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Baypas ekibi, ilçe genelinde yıkama tankerleri ve süpürge araçlarıyla ilçeyi hijyenik hale getiriyor. Bahar ve yaz ayları boyunca 7/24 görev başında olan Baypas ekibi, cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkayarak temizliyor. Böylece sıcak havanın etkisiyle hem çöp noktalarında oluşan kötü kokuların hem de sızıntıların önüne geçiliyor.

Çöp taksiler hizmette

Anlık istek ve şikayetlere daha hızlı cevap vermek maksadıyla hizmet veren çöp taksiler özellikle geri dönüşüme destek olurken, vatandaşların mobilya, elektronik eşyalarını da evlerden alıyor. Hem sıfır atık projesi kapsamında hem de daha temiz bir Keçiören için hizmet veren çöp taksilere 361 10 06 - 376 77 16 numaralı telefonlardan ulaşabiliyor.

"Ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor"

Çevre temizliği konusunda çok hassas olduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Temizliği imanın parçası olarak kabul etmiş, kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kılınmış kişiler olarak, evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz ve ‘Evimiz Keçiören’ diyoruz. Keçiören’in cadde ve sokaklarından pazaryerlerine, muhtelif alanlardan ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor. Çöp taksi adını verdiğimiz mini kamyonetlerimiz de geri dönüşüme katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.