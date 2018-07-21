ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:27

Keçiörende açık hava sinema akşamları

Keçiören Belediyesi’nin Türk sinemasının birbirinden başarılı yapımlarını sinemaseverlerle buluşturduğu açık hava sinema akşamları başladı.Sıcak yaz akşamlarını eğlenceli ve renkli hale getirmek isteyenleri Kalaba Kent Meydanında...

Keçiörende açık hava sinema akşamları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Keçiören Belediyesi’nin Türk sinemasının birbirinden başarılı yapımlarını sinemaseverlerle buluşturduğu açık hava sinema akşamları başladı.

Sıcak yaz akşamlarını eğlenceli ve renkli hale getirmek isteyenleri Kalaba Kent Meydanında buluşturan açık hava sinema akşamlarının ilk gününde yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi beyazperdeye yansıtıldı. Cahit Berkay’ın müziklerini yaptığı ve Cengiz Aytmatov’un eserinden uyarlanan efsane filmin başrollerini Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin paylaşıyor. Vatandaşlara mısır ikramının yapıldığı gecede nostaljik sinema atmosferi tekrar yaşatılırken, birlikte film izlemenin de keyfi paylaşılıyor. Açık hava sinemasının geçmişte sıkça rastlanan bir eğlence olduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Vatandaşlarımız açık hava sinemamıza bir hayli ilgi gösteriyor, bu da bizi çok memnun ediyor. Birbirinden güzel filmleri aileleri ve dostlarıyla izlerken hem geçmişi yad ediyorlar hem de yeni nesil bu geleneği tanıyor. Açık havada sinema izlemenin nostaljisini yaşıyor" ifadelerinde bulundu.

Açık hava sineması altı hafta boyunca her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri akşam saat 21.00’de Keçiörenli’lerle buluşacak. Yazlık sinemada bu hafta Züğürt Ağa ve Propaganda filmleri gösterilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku