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27 Nisan 2018 Cuma 10:06

Keçiören’de Akıl Oyunlarının şampiyonları belli oldu

Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) tarafından düzenlenen Akıl Oyunları Turnuvası’nın şampiyonları açıklandı.Çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla KEDEM tarafından düzenlenen Akıl Oyunları Turnuvası’nda...

Keçiören'de Akıl Oyunlarının şampiyonları belli oldu
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Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) tarafından düzenlenen Akıl Oyunları Turnuvası’nın şampiyonları açıklandı.

Çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla KEDEM tarafından düzenlenen Akıl Oyunları Turnuvası’nda dereceye girenlere ödüllerini Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak verdi. Mevlana Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen final müsabakalarını Başkan Mustafa Ak’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi de izledi. 9 KEDEM şubesinden 81 öğrenci mangala, Türk daması ve satranç kategorilerinde yarıştı. 4. ve 8. sınıfların katılımıyla üç kişilik takımlar halinde yarışan öğrenciler arasından mangala oyununda birinci Aktepe KEDEM, ikinci Yükseltepe KEDEM, üçüncü de Çaldıran KEDEM oldu. Satrançta birinci Tepebaşı KEDEM, ikinci Mevlana KEDEM, üçüncü Aktepe KEDEM, Türk damasında ise birinci Yükseltepe KEDEM, ikinci Mevlana KEDEM, üçüncü ise Tepebaşı KEDEM oldu.

Başkan Ak, dereceye giren takım öğrencilerine madalyalarını takıp, kupalarını vererek, ’’Yarışmanın içerisinde yer almak büyük bir cesaret örneğidir. Bu yarışmalara katılmak sizlerin özgüvenini yükseltir ve sizleri hayata daha iyi hazırlar. Bizler sizlerin iyi yetişmesini, vatanına milletine hayırlı evlatlar olmasını arzu ediyoruz. Yarışmada dereceye girenler de, girmeyenler de bizlerin gönlünde birincidir. Önemli olan katılıp bu heyecanı yaşamaktır’’ ifadelerini kullandı.

Program, Başkan Ak ve turnuvaya katılan öğrencilerin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
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