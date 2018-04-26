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26 Nisan 2018 Perşembe 14:25

Keçiören’de Aşıklar Şöleni

Keçiören Belediyesi kültürel faaliyetler kapsamında Türkiye’nin tanınmış aşıklarının katıldığı Aşıklar Şöleni’ne ev sahipliği yaptı.Kültürel faaliyetlere bir yenisini ekleyen Keçiören Belediyesi, Aşık Hilmi Şahballı, Aşık...

Keçiören'de Aşıklar Şöleni
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Keçiören Belediyesi kültürel faaliyetler kapsamında Türkiye’nin tanınmış aşıklarının katıldığı Aşıklar Şöleni’ne ev sahipliği yaptı.

Kültürel faaliyetlere bir yenisini ekleyen Keçiören Belediyesi, Aşık Hilmi Şahballı, Aşık Kul Nuri, Aşık Muhlis Denizer ve Aşık Rahim Sağlam gibi Türkiye’nin tanınmış aşıklarının katıldığı Aşıklar Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. Aşıklık geleneğinin kültürel değerlerin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Belediyesi olarak bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti. Ak, "Aşıklar sözü, kelimeyi bir sihir gibi kullanarak insanların kalplerine hitap ediyorlar. Bu önemli değerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu tür şölenler düzenliyoruz. Bu anlamda sanata ve kültüre değer veren bir belediye anlayışı içerisinde şehrimizde yaşayan insanların aynı zamanda ruhlarının da beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu da kültürle, sanatla gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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