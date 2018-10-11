Keçiören’de çocuklar için 2 yeni oyun

Çocukların sanatla büyümelerine özel özen gösteren Keçiören Belediyesi, yeni sezonda çocukları bilinçlendirmenin yanı sıra eğlenceye de davet eden 2 oyunla perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Çocukların eğlenerek öğrenmesi ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerini tamamlaması yönünde çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, "Çiftlikte Parti Var" ve "Süper Kahramanlar" oyunları ile sezonu açacak. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ilk gösterimini 16 Ekim’de yapacak "Süper Kahramanlar" oyunu meraklı bir köstebeğin başından geçenleri anlatıyor. Bilgisayar oyunlarının, animasyonların ve çizgi filmlerin etkisinde kalan çocukların anlatıldığı ve 5 -12 yaş grubuna hitap eden oyun her salı ve çarşamba çocuklarla buluşacak.

Arkadaşlık, paylaşma, hayvan sevgisi, güven, merhamet, saygılı ve sabırlı olmak gibi değerler üzerinden bir çiftlikte yaşanan olayları anlatan Çiftlikte Parti Var isimli oyun ise 4-8 yaş grubu çocuklar için sahnelenecek. Yunus Emre Kültür Merkezinde her Perşembe minik tiyatro severlerle buluşacak oyun ekip bilinci ve aidiyete de vurgu yapacak.

"Keçiören’i Ankara’nın kültür başkenti yapmakta kararlıyız" diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak; "Çocuklarımızın sanatsal faaliyetlerle hem öğrenmesi hem de eğlenmesini arzu ediyoruz. Canlandırılarak öğretilen bilgiler çocuklar için daha kalıcı oluyor ve öğrendiklerini pekiştiriyorlar. Keçiören ve Ankara’daki tüm çocuklarımızı oyunlarımıza bekliyoruz" dedi.