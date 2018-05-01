Keçiören’de Dadaş rüzgarı

Kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile dikkat çeken Keçiören Belediyesinin düzenlediği hemşehri geceleri bu sefer de Dadaşları buluşturdu.Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde düzenlenen Erzurum türkülerinin seslendirildiği geceyi hemşehri...

Kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile dikkat çeken Keçiören Belediyesinin düzenlediği hemşehri geceleri bu sefer de Dadaşları buluşturdu.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde düzenlenen Erzurum türkülerinin seslendirildiği geceyi hemşehri dernek başkanları ve vatandaşlar izledi. Sanat yönetmenliğini Mustafa Acar’ın yaptığı ve sanatçı Aysun Gültekin’in seslendirdiği türkülerle dinleyenlerin adeta kulaklarının pasının sildiği gecede Erzurumlu insanların yaşam tarzlarına ilişkin bilgiler verilirken, anlatılan fıkralar da izleyenleri kahkahalara boğdu. Erzurum bar ekibinin sahne gösterisi keyifli dakikalar yaşatırken ritmik türkülere de izleyenler alkışlarıyla tempo tuttu.

Kültürel etkinliklerle de Keçiören’in iddialı olduğuna vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Etkinliklerimiz her kesimden insanı bir araya getiriyor. Keçiören göç alan bir ilçe. Vatandaşlarımız Erzurum türküleriyle hem kendi kültürlerini yeniden hatırlarken hem de hemşehri geceleri ile birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ediyorlar. Ortak değerleri yaşatma ve ortak değerler etrafında insanımızı buluşturma adına bu etkinlikleri düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.