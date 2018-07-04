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04 Temmuz 2018 Çarşamba 08:53

Keçiören’de rengarenk bir yaz

Çiçeklendirme çalışmalarını her mevsim devam ettirmeye özen gösteren “Yeşil Dostu” Keçiören Belediyesi, ilçenin dört bir yanını çiçeklendirerek estetik bir kimlik kazandırdı.Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları çerçevesinde...

Keçiören'de rengarenk bir yaz
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Çiçeklendirme çalışmalarını her mevsim devam ettirmeye özen gösteren “Yeşil Dostu” Keçiören Belediyesi, ilçenin dört bir yanını çiçeklendirerek estetik bir kimlik kazandırdı.

Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları çerçevesinde Keçiören Belediyesi ilçenin dört bir yanına 450 bin kadife çiçeği dikti.

Keçiörenli’lerin hayatının çiçeklerle renklenmesi için ilçenin rengarenk çiçeklerle donatılması talimatını veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Yaşadığımız alandan keyif alıp Keçiören’e baktığımızda içimiz açılsın istedik" dedi. Birbirinden farklı türde çiçeklerin farklı peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle dizayn edildiği parklar Keçiörenli’nin içini açarken, seyir zevki yaşatıyor.

Muhteşem görünüşleriyle Keçiörenli’lerin kent içerisinde doğal yaşam özlemlerini gideren çiçek dikimi ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Daha yeşil, daha güzel, görsel açıdan daha doyurucu muhteşem bir Keçiören için çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Yaşadığımız alandan keyif alıp Keçiören’e baktığımızda içimiz açılsın istedik” dedi. Yemyeşil bir Keçiören için çalıştıklarını kaydeden Başkan Ak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını da 2,2 metrekareden 7 metrekareye çıkardıklarını hatırlattı.
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