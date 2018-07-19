Keçiören’de tarih canlandı

Çocuklara vatan sevgisini aşılamak için sahnelenen “Çanakkale’den 15 Temmuz’a Kahramanlar Destanı” isimli çocuk tiyatrosu beğeni topladı.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde KEDEM (Keçiören Eğitime Destek Merkezi) öğrencilerinin izlediği oyun öncesi sergilenen, Ulubatlı Hasan, Hasan Tahsin, Gördesli Makbule, Kınalı Hasan gibi tarihi kahramanların yer aldığı Hz. Hamza’dan Ömer Halisdemir’e kadar Türk- İslam tarihine yön veren şehitlerin bulunduğu canlı heykel sergisi de ilgi gördü. Yönetmenliğini Ercan Çeliksoy’un yaptığı tek perdelik tiyatro oyunu Mizansen Ajans ve Sahne Sanatları Atölyesinin Türkiye Turnesi kapsamında ilk kez Keçiörenli’lerle buluşmuş oldu. Oyunda Çanakkale ve 15 Temmuz Destanından kesitler sunulurken, Ömer Halisdemir ve Seyit Onbaşı’nın da vatan mücadelelerine özel bir yer ayrıldı.

Türkiye Turnesinde 18 ilde sergilenen oyunun Keçiören’de sergilenmesinden mutlu olduklarını belirten oyunun yönetmeni Ercan Çeliksoy, “15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımızın işaretiyle herkesten önce sokağa çıkıp Keçiören halkını örgütleyen Belediye Başkanımız Mustafa Ak’a bizlere bu imkanı sunup, o gecenin gizli kahramanı Keçiören halkıyla buluşturduğu için de teşekkür ediyorum. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz gibi felaketler yaşatmasın” dedi.

Başkan Ak’a 15 Temmuz teşekkürü

25 kişilik ekip tarafından sahnelenen ve dansçıların da renk kattığı oyunun metin yazarı Gökhan Çayırlı da “Bu oyunun Keçiören de sergilenmesi benim için çok önemliydi. O karanlık gecede henüz kimseler yokken anonslar, araçlar ve minareden yükselen sela sesleriyle Keçiören halkını direnişe karşı örgütleyen Başkanımız Mustafa Ak’a, o gece 27 şehit, 236 gazi veren o gecenin gizli kahramanı Keçiören halkına yani komşularıma bu oyun vesilesiyle teşekkür etme imkanı bulmak benim için ayrı bir bahtiyarlık oldu” diye konuştu.

Tarihini doğru bilen milletlerin güçlü olacağını her fırsatta vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Çanakkale Platosuyla her sene o destanı canlandırdıklarını ifade ederek, “Tüm dünyanın parmak ısırdığı bu büyük destan sadece tarihimizin önemli bir parçası değil, geleceğimizin de en güçlü dayanağıdır. Tarih şuuruna sahip olmayan topluluklar tarih yazamaz. Biz bu güçlü tarihimizden aldığımız feyzle tam 101 yıl sonra 15 Temmuz 2016’da yeni bir destan yazdık. Ölümü öldüren kahramanlarımız işgale, istilaya geçit vermeyerek yeniden bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıktılar” mesajı verdi.