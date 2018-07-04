Kepekli ve Akköprü kavşağında ilk kazma vuruldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın okulların kapanmasıyla birlikte çalışmalarına başlanacağını duyurduğu üç büyük ulaşım projelerinden ikisi olan Dikmen Kepekli ve Akköprü Kavşak düzenleme çalışmalarında ilk...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın okulların kapanmasıyla birlikte çalışmalarına başlanacağını duyurduğu üç büyük ulaşım projelerinden ikisi olan Dikmen Kepekli ve Akköprü Kavşak düzenleme çalışmalarında ilk kazma vuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, eş zamanlı olarak başlanan çalışmalar konusunda Başkentlileri yeni trafik akışı konusunda sosyal medya üzerinden uyardı. Ankaralıların öncelikli talepleri olan alt yapı ve ulaşım çalışmalarını bir bir uygulamaya koymaya başladıklarını belirten Tuna, "Konya yolu üzerinde Dikmen Kepekli Kavşağı’nda hem battı çıktı yaparak hem de Akköprü Kavşağı’nda genişletme ve yan varyantlarla çok yönlü ve rahat bir ulaşım sağlayacağız" dedi.

Samsun yolu üzerinde üçüncü kavşak projesi olan Türk Telekom U dönüşünün de ihale aşamasının tamamlandığını, yasal süreçlerin ardından inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını kaydeden Tuna, bir mani çıkmadığı durumda her üç kavşak çalışmasını da sonbahara kadar bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla trafik akışında büyük bir rahatlama yaşanacağını vurgulayan Tuna, Konya yolunda kesintisiz ulaşımı sağlayacak projeyi anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Kepekli Kavşağı olarak da bilinen Mevlana Bulvarı’nın Dikmen Caddesi ile kesiştiği noktada alt geçit yapacağız. Mevcut durumda sinyalizasyon aracılığıyla trafiğin düzenlendiği kavşakta yapılacak değişiklikle yaklaşık 470 metre uzunluğunda ve 3 gidiş-3 geliş olacak bir alt geçit inşa edeceğiz. Konya-Samsun yolu istikametindeki trafiği kesintisiz hale getirecek projede alt geçidin üst bölgesinde yapılacak dönel kavşak sayesinde de Samsun-Konya yolu yönlerinden gelen araçların Dikmen Caddesi’ne giriş çıkışlarını sağlamış olacağız."

Konya, İstanbul ve Samsun yollarının kesişiminde bulunan Akköprü düzenleme projesinin de bölge trafiğini rahatlatacak diğer bir çalışma olduğunu söyleyen Tuna, genişletilecek köprünün gidiş-dönüş 3’er şeride çıkacağını açıkladı. Tuna, köprünün orta bölümünde yer alan İstanbul yoluna katılım bağlantılarının da Konya ve Samsun yollarının sağ taraflarına alınacağına dikkat çekti.

"Rahat trafik için bu çalışmalar şart"

Trafik tıkanıklığının herkesi rahatsız ettiğini belirten Tuna, yaşanan aksaklıklardan dolayı özür diledi. Tuna, şunları kaydetti:

"Burada amacımız daha rahat ve güvenli bir Ankara trafiği. Şimdiden bu çalışmalarımız sırasında yaşanabilecek ulaşım problemlerinden dolayı halkımızdan özür diliyoruz. Emin olun bir vatandaşımız trafikte sıkıntı çektiğinde biz de üzüntü duyuyoruz. Konya yolu ve İstanbul yolundaki çalışmalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığını anbean takip ediyoruz. Mümkün olduğunca araç geçişi sağlamaya gayret ediyoruz. Fakat bu sıkıntı çekilmeden de rahata kavuşamayacağız. Şu an sıkıntılı bölgelere neşter vuruyoruz. Ankara’nın öncelikli olarak alt yapı ve trafik problemlerini bir bir çözmemiz gerekiyor."