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06 Ekim 2018 Cumartesi 23:33

Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney’in mutlu günü

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’in oğlu Tarık Güney ile Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan’ın kızı Nevra Doğan, bugün yapılan nikah töreni ile dünya evine girdi.Kızılcahamam 15 Temmuz Demokrasi Şehidi İbrahim Ateş...

Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney'in mutlu günü
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’in oğlu Tarık Güney ile Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan’ın kızı Nevra Doğan, bugün yapılan nikah töreni ile dünya evine girdi.

Kızılcahamam 15 Temmuz Demokrasi Şehidi İbrahim Ateş Seyir Tepesi ve Sosyal Tesisi’nde yapılan düğün törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Belediye Başkanı Muhittin Güney, eşi Ayşe Güney, Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve eşi Tülay Doğan ile davetlileri kapıda karşıladı. Düğün töreni, çiftin nikah merasimi ile başladı. Nevra ve Tarık çiftinin nikahını İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay kıydı. Nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler ve Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız yaptı.

Çiftin evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay takdim ederken, Ankara Valisi Ercan Topaca, çifte Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim etti.
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