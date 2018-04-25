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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:04

Kızılcahamam’da Çocuk Şenliği

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Şenliği düzenlendi.Cumhuriyet İlkokulu ve Kızılcahamam Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki...

Kızılcahamam'da Çocuk Şenliği
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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Şenliği düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu ve Kızılcahamam Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki Çocuk Şenliği, çocuklardan yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet İlkokulu Okul Müdürü Ertuğrul İpek, etkinliklerin geleneksel olarak her yıl yapılması için çaba göstereceklerini söyledi.
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