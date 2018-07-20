Kızılcahamam’da kentsel dönüşüm başladı

Kızılcahamam Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesinin 1. Etap çalışmaları başladı.

Kızılcahamam Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesinin 1. etap çalışmalarının startı bugün verildi. Bu kapsamda Cuma namazı çıkışında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda açılış töreni gerçekleştirildi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, “Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesi" bugün itibarı ile inşallah başlamış olacak. İlçemizin en güzel bölgelerinden olan Karşıyaka Mahallesi, yapılacak olan bu çalışma ile Kızılcahamam’ın yeniliğe açılan penceresi olacak. İçerisinde pazar yeri, camisi, ticaret alanları, çocuk oyun alanları, ofis alanları, otoparkı, sosyal donatı alanları, kent konağı, çevre düzenlemesi ve lüks konutları ile kent yaşamına değer katacak önemli bir alan olacak. Tamamlandığında da kendimize, çocuklarımıza ve torunlarımıza bizlerden en güzel hatıra olarak kalacak. Onların daha huzurlu ve rahat yaşayacakları ‘Yeni Bir Kızılcahamam’ olacak” dedi.

Hazırladıkları proje kapsamında, bugün ilk yıkımları gerçekleştirdikleri 1. Etapta vatandaşlarla uzun bir görüşme ve anlaşma süreci yürüttüklerini vurgulayan Güney, “Bu süreçte 1.Etapta hak sahibi olan vatandaşlarımızın projeden maksimum faydayı sağlaması amacıyla TOKİ ile birçok toplantı yaptık. Vatandaşlarımızın yüzde 80’inden fazlası ile nakden veya konut vermek suretiyle yaptığımız anlaşmalar neticesinde, Ramazan Bayramından itibaren nakit anlaşma bedellerini ödemeye başladık ve tapuları devraldık. Hazırlattığımız ve TOKİ tarafından da uygun görülen proje ile Kızılcahamam Kentsel Dönüşüm Projesinin tamamında; 500 kişilik cami, 6 bin 350 metrekare ticaret alanı, bin 900 metrekare pazar alanı olacak. Projede; 635 adet 2+1, 291 adet 3+1, 60 adet 4+1, toplamda 986 konut olacak. Bugün başlangıcını yaptığımız 1. Etapta ise, 87 adet 2+1, 16 adet 3+1 ve 24 adet te 4+1 olmak üzere toplamda 127 konut ve bin 500 metrekare ticaret alanı yapılacak. Bu projenin gerçekleşmesiyle kentimizin en önemli bölgesi, daha modern, daha nitelikli ve daha işlevsel bir görünüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Güney, “İlk yıkım işlemini yaptığımız bu bölgede inşallah yakın zamanda daha büyük bir törenle ilk temeli de atacağız. İnşallah 2 yıl gibi kısa bir sürede inşaatları bitirip hak sahiplerine kura ile konutlarının verilmesi aşamasında tekrar birlikte olmayı Allah’tan niyaz eder siz değerli hemşerilerimize saygılar sunarım” şeklinde konuştu.

İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız’da yaptığı konuşmada, “Sayın Belediye Başkanımızı, Belediye Meclis Üyelerimizi ve ekibini özellikle tebrik ediyorum. Böyle bir Alt Yapı çalışması isteği için birçok Belediye bundan çekinirken Belediye Başkanımız korkusuzca bu işe girişip başlamasını tebrik ediyorum. Bu proje bittiğinde İlçemizin çevresi daha da güzelleşecek” diye konuştu.

Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesinin 1. Etap açılış törenine, gerçekleştiren Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Belediye Meclis Üyeleri Yusuf Şengül, Songül Ergelen, İbrahim Yıldız, Adem Emin Atakul, Durali Uygun, Günaydın Yüce, Hamis Tüfekçi, Kemal Öztürk, Fatih Oral, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Gıda ve Tarım Müdürü Ali Özdemir ve çok sayıda Kızılcahamamlı katıldı.

Konuşmaların ardından kurban kesimi yapılarak İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından dua edildi. Duanın ardından Kızılcahamam Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesinin 1. Etap yıkım çalışmaları başladı.