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26 Nisan 2018 Perşembe 00:38

Kızılcahamamlı çiftçiye tohum desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığınca Kızılcahamamlı çiftçilere tohum desteği sağlandı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir...

Kızılcahamamlı çiftçiye tohum desteği
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığınca Kızılcahamamlı çiftçilere tohum desteği sağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan bölgelerde, çiftçileri desteklemek, gelir seviyesini artırarak aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlanabilmesi ve hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yüzde 75 hibe ve yüzde 25 çiftçi katkı bedeli karşılığında, şartları sağlayan ve talepleri alınan çiftçilere fiğ, yonca ve silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı.

Programa Kızılcahamam İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı yetkilileri ve müracaat eden çiftçiler katıldı.

Kızılcahamam Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Özdemir, yaptığı açıklamada, Kızılcahamam’da yem bitkisi tohumlarından faydalanmak isteyen çiftçiye talep ettikleri tohumların dağıtımının yapıldığını belirtti.
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