ANKARA:
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24 Nisan 2018 Salı 13:53

Koray Avcı Ankaralı hayranlarıyla buluşacak

Sanatçı Koray Avcı, 27 Nisan’da Ankaralı hayranlarıyla buluşacak.

Koray Avcı Ankaralı hayranlarıyla buluşacak
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Sanatçı Koray Avcı, 27 Nisan’da Ankaralı hayranlarıyla buluşacak.

Nata Vega Alışveriş Merkezi, sevilen sanatçıları ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Geniş bir dinleyici kitlesine sahip Koray Avcı, 27 Nisan tarihinde Ankaralı hayranlarıyla Nata Vega‘da buluşacak. Sanatçının merakla beklenen üçüncü solo albümü Mart ayında satışa çıktı. Koray Avcı, 15 şarkıdan oluşan ve bir de şiir kaydının yer aldığı albümde Selda Bağcan, Arif Sağ, Onur Akın, Buray, Reşit Gözdamla, Nesimi Çimen gibi Türk müziğinin önemli isimlerinin eserlerini yorumladı. 27 Nisan Cuma Günü saat 20.00’de Nata Vega Alışveriş Merkezi açık otoparkında düzenlenecek ücretsiz konsere tüm Ankaralılar katılabilecek.
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