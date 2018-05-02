ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:04

Kuğulara ve ördeklere sağlık taraması

Çankaya’nın simgesi Kuğulupark’ın kuğuları ve Ördekli Park’ın ördekleri sağlık kontrolünden geçti.

Kuğulara ve ördeklere sağlık taraması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çankaya’nın simgesi Kuğulupark’ın kuğuları ve Ördekli Park’ın ördekleri sağlık kontrolünden geçti.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin uzman veterinerleri, Çankaya’nın simge parklarından Kuğulupark’taki kuğuların ve Ördekli Park’taki ördeklerin sağlık taramasını yaptı. Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramalarını yaptıklarını dile getiren yetkililer, “Halkımızın sık ziyaret ettiği ve yakın temasta bulunduğu hayvanlarımızın, özellikle kuğuların bakımına özel önem veriyoruz. Halkın yoğun sevgisi ve ilgisini çeken bu hayvanlar parkımızın da simgesi. Yaptığımız sağlık taramalarında rutin kontrollerinin yanı sıra gerekli koruyucu ilaçlarını da veriyoruz” dedi.

Veterinerler Kuğulupark’ta 3 beyaz, 1 siyah kuğu, 13 ördek ve 8 kazın, Ördekli Park’ta 1 kuğu, 17 kaz ve 3 ördeğin bakımını gerçekleştirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku