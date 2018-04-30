ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:59

Kurtuluş Destanı Yenimahalle’de canlandı

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde ’’Kurtuluşun Destanı: Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’’ Faruk Demir müzik dinletisi düzenlendi.Programın ev sahipliğini yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı konuşmada, ’’Hangi...

Kurtuluş Destanı Yenimahalle'de canlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde ’’Kurtuluşun Destanı: Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’’ Faruk Demir müzik dinletisi düzenlendi.

Programın ev sahipliğini yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı konuşmada, ’’Hangi makamlarda olursak olalım hepimiz bugünlerimizi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Onun yaktığı ışık, aydınlık yol, onların bıraktığı miras ilelebet önümüzü aydınlatacaktır. Mustafa Kemal düşmanları her dönemde çıkmıştır. Ama hep Atatürk gibi düşünenler galip gelmiştir. Bundan sonra da böyle olacak’’ ifadelerini kullandı.

Programda Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumuna kadarki yolculuk ve bir ülkenin küllerinden yeniden doğuşu anlatıldı. Hatıralar, yaşanmışlıklar ve türkülerle dolu gecede Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yılları, dönüm noktaları anekdotlarla anlatıldı. Gecenin sonunda Faruk Demir’e tüm Yenimahalleliler adına teşekkür eden Başkan Yaşar, 10’uncu Cumhurbaşkanı Sezer ile birlikte sanatçıya çiçek takdim etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku