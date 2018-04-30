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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:32

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu ’’Pinti Hamit’’ ile 5 Mayıs’ta perde diyecek

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, Moliere’in ’’Cimri’’ adlı oyunundan uyarlanan ve geleneksel Türk tiyatrosu ile harmanlanan ’’Pinti Hamit’’ adlı oyun ile 5 Mayıs Cumartesi günü perde diyecek.Komedi türünde oynanacak 2 perdelik oyun,...

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu ''Pinti Hamit'' ile 5 Mayıs'ta perde diyecek
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Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, Moliere’in ’’Cimri’’ adlı oyunundan uyarlanan ve geleneksel Türk tiyatrosu ile harmanlanan ’’Pinti Hamit’’ adlı oyun ile 5 Mayıs Cumartesi günü perde diyecek.

Komedi türünde oynanacak 2 perdelik oyun, Mayıs ayı boyunca her cumartesi saat 15.00’te ücretsiz olarak Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyi selamlayacak. Oyunun prova çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Kent Tiyatrosu Topluluğu, farklı oyunlarla Mamak halkı ile buluşmaya devam edecek.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, tiyatronun seyirciyle güzel olduğunu belirterek, ’’Seyirci tiyatronun olmazsa olmazıdır. Sanatın her dalına olan desteğimiz devam edecek. Ekibimize başarılar diler, tüm Başkentlileri de oyunlarımıza bekleriz’’ ifadelerini kullandı.
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