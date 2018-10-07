ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 09:16

Mamak Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi

Mamak Belediyesi çalışanlarına yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mamak Belediyesi çalışanlarına yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından organize edilen tatbikatta, olası bir durumda gerçekleşecek yangında araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı anlatıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, temsili çıkarılan yangınla ilk etapta yangına nasıl müdahale edileceği, dumandan etkilenilmesi sonrası kurtarma ekipleri tarafından gerekli müdahalenin nasıl yapılacağı, yangın anında meydana gelebilecek yaralanmalar ve yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında personele bilgiler verildi.

"Hayati önem taşıyor"

Yangına donanımlı bir şekilde müdahale edilmesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Hizmet içi eğitimlere çok önem veriyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle çalışanlarımızın hem bilgilerini taze tutuyor hem de en kısa sürede neler yapabileceklerini uygulamalı gösteriyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku