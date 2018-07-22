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22 Temmuz 2018 Pazar 09:23

Mamak Belediyesinden 9 yılda 6 bin 620 iskan, 6 bin 236 ruhsat

Şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımlar atan Mamak Belediyesi, 9 yılda 6 bin 620 yapıya iskan, 6 bin 236 adet yapı ruhsatı verdi. Kaliteli konut yapımının bölgede artış göstermesi, alt yapı çalışmalarının ilerlemesi gibi önemli...

Mamak Belediyesinden 9 yılda 6 bin 620 iskan, 6 bin 236 ruhsat
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Şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımlar atan Mamak Belediyesi, 9 yılda 6 bin 620 yapıya iskan, 6 bin 236 adet yapı ruhsatı verdi. Kaliteli konut yapımının bölgede artış göstermesi, alt yapı çalışmalarının ilerlemesi gibi önemli faktörlerle ilçe ciddi bir yükselişe geçerken yapılaşmanın da önü açıldı.

Yapılan yatırımlar sayesinde hızlı ve planlı olarak gelişen Mamak’ta, yeni inşaat ve konutların yükselmesi istihdamın ve nüfusun artmasını beraberinde getirirken, Mamak Belediyesinin iskan ve ruhsat sayısı her yıl artış gösteriyor. İnşaat sektöründe hareketli bir sezonun yaşandığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Verilen iskan ve ruhsat sayısı Mamak’taki dönüşümün en büyük göstergesi. Bu da demek oluyor ki Mamak hızlı bir şekilde değişerek gelişirken, vatandaşlarımızın da hayatı olumlu yönde değişiyor” dedi.
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