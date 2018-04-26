ANKARA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 14:06

Mamak Belediyesinin eğitim, kültür ve sanat programları devam ediyor

Mamak Belediyesinin Kültür Sohbetleri’nin son konuğu, araştırmacı, şehir tarihçisi ve yazar Abdülkerim Erdoğan oldu.

Mamak Belediyesinin eğitim, kültür ve sanat programları devam ediyor
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Mamak Belediyesinin Kültür Sohbetleri’nin son konuğu, araştırmacı, şehir tarihçisi ve yazar Abdülkerim Erdoğan oldu.

Mamak Belediyesinin 2018 yılı kültürel etkinlikleri kapsamında ilki Ocak ayında gerçekleşen Kültür Sohbetleri’nin son konuğu, araştırmacı, şehir tarihçisi ve yazar Abdülkerim Erdoğan oldu. Erdoğan, Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşen söyleşide, tarih boyunca Ankara’nın ev sahipliği yaptığı medeniyetleri, Ankara kalesi ve çevresinin tarihini, Ankara kalesi civarında bulunan eşsiz medeniyet eserlerini ve gizli kalmış tarihi eserleri katılımcılarla paylaştı. Ankara tarihi ve kültürü üzerine yayın faaliyetleri ve araştırmaları bulunan Erdoğan, Mamak Belediyesinin bu tür etkinliklerle Ankara’nın gerçekten tanınmasına vesile olduğu için teşekkür etti.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Belediyesi olarak kültürel faaliyetlere önem verdiklerinin altını çizerek, Mamaklılara katkı sağlayacak etkinlikler ve organizasyonlara devam edeceklerini kaydetti. Sadece binaları yükseltmekle şehir inşa edilemeyeceğini belirten Akgül, "Şehirlerin bir ruhu ve karakteri vardır. Kültür, sanat, eğitim faaliyetleri ile de o ruh ve karakteri canlandırırken, toplumu da geliştirmiş oluruz. Kültür Sohbetleri kapsamında her ay Mamak’a gelerek, bizleri kültür yolculuğuna çıkaran hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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