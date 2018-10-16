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16 Ekim 2018 Salı 10:43

Mamak Belediyesinin filosuna yeni araçlar

Mamak Belediyesi, artan nüfus ve büyüyen ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Mamak Belediyesinin filosuna yeni araçlar
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Mamak Belediyesi, artan nüfus ve büyüyen ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Mamak Belediyesinde hizmetlerin aksamaması için ihtiyaç duyulan 3 adet cenaze aracı, 1 kamyon vidanjör ve 1 otobüs olmak üzere 5 yeni araç filoya eklendi. 193 taşıt, 46 iş makinesiyle Mamak’a hizmet eden araç sayısı 239’a yükseldi.

Bu kazanç Mamak’ın

Vatandaşların belediye hizmetlerinden maksimum düzeyde yararlanması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “10 yıldır büyüyen ve gelişen ilçemize hizmet veriyoruz. Bu doğrultuda araç filomuza imkanlarımız dâhilinde yeni araçlar kazandırıyoruz. Amacımız Mamaklıların istek ve taleplerine zamanında cevap vermektir. İlçemize kazandırdığımız araçlarımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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