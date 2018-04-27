Mamak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yıl sonu sergisi

Mamak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 2017-2018 eğitim öğretim yıl sonu sergisi açıldı.

Mamak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun yıl sonu sergisinde konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, kursların kültürün önemli çizgilerini ve renklerini yeni nesile aktarma aracı olduğunu kaydederek, ’’El emeği göz nuru eserler bir sonraki nesle ancak bu kurslar sayesinde aktarılıyor. Yerel yönetim olarak bizler de kadınlarımıza destek olmakta ve ürettiklerinin onlara geri dönüşünü sağlamak üzere uygun mekanlar ve ortamlar sağlamak için çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Akgül, Ankara’da okuma-yazma kurslarına en çok talebin Mamak’ta olduğunu belirterek, ’’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan okuma-yazma seferberliği, öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha gösterdi. Çeşitli sebeplerden dolayı okuma yazma öğrenemeyen herkesin kayıt yaptırdığı kurslarımızda sayı günden güne artıyor. Kurslara katılan vatandaşlarımız sosyal hayatın içerisinde işlemlerini kimseden yardım almadan ve kolayca yapabiliyor. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum’’ dedi.

İlçedeki kurslardan yaklaşık 31 bin kursiyerin faydalandığını ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat ise, ’’Açılan kursların amacı sadece belge vermek değil, üretken toplum oluşturmakla birlikte hanımlarımızın sosyal hayata katısını da artırmak” diye konuştu.

Programda Mamak Halk Eğitim Merkezinde okuma-yazma kurslarına katılan kursiyerlere sertifika verildi.