ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 09:27

Mamak Şehir Stadı’nda sezon açıldı

Mamak Belediyesi tarafından ilçedeki amatör spor kulüplerinin kullanımı için inşa edilen Mamak Şehir Stadı’nda yeni sezon başladı.İlçedeki 12 amatör spor kulübünde top koşturan 144 futbolcunun yanı sıra diğer amatör kulüplerin maçları,...

Mamak Şehir Stadı'nda sezon açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mamak Belediyesi tarafından ilçedeki amatör spor kulüplerinin kullanımı için inşa edilen Mamak Şehir Stadı’nda yeni sezon başladı.

İlçedeki 12 amatör spor kulübünde top koşturan 144 futbolcunun yanı sıra diğer amatör kulüplerin maçları, turnuvalar ve özel maçlara da ev sahipliği yapan statta Demirlibahçe-Tarımspor arasında oynanan maçla 2018-2019 futbol sezonunun açılışı gerçekleşti. Yeni sezon için statta tüm hazırlıkların yapıldığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, futbol heyecanının yine Mamak’ta yaşanacağının altını çizdi. Akgül, “Mamak Şehir Stadımız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezonda da maçlara hazır. Tüm Başkentlileri stadımızda oynanacak güzel maçların keyfini birlikte yaşamaya davet ediyorum. Mamak Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz her zaman sürecek” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku