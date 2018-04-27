ANKARA:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:35

Mamak spor merkezi haline geldi

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’Gençlerimiz bu spor tesislerimizde hem kendilerini geliştiriyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak duruyor’’ dedi.Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve yönetim kurulu...

Mamak spor merkezi haline geldi
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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’Gençlerimiz bu spor tesislerimizde hem kendilerini geliştiriyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak duruyor’’ dedi.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçede bulunan amatör spor kulüpleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Mamak’ta spora ve sporculara yönelik desteklerin her yıl katlanarak arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’Sportif yatırımlarda ilçemizde bugüne kadar birçok tesisi hayata geçirdik. Gençlerimiz bu tesislerimizde hem kendilerini geliştiriyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak duruyor’’ ifadelerini kullandı.

Özellikle Mamak’ta yapılan spor yatırımlarının amatör sporcular için son derece önemli olduğunu dile getiren AASKF Başkanı Kandazoğlu ise, ’’Mamak’ta yapılan spor yatırımlarını yakından takip ediyoruz. Son yıllarda yapılan spor yatırımlarıyla Mamak adeta dev bir spor salonuna dönüştü’’ diye konuştu.
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