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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:23

Mamak yenilgisiz devam ediyor

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası Şampiyonluğunun ardından sezona hazırlık maçlarıyla devam eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde ağırladığı Selçuklu Basketbol Takımı’nı 67-64 mağlup etti. Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda...

Mamak yenilgisiz devam ediyor
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Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası Şampiyonluğunun ardından sezona hazırlık maçlarıyla devam eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde ağırladığı Selçuklu Basketbol Takımı’nı 67-64 mağlup etti. Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda bu yıl TBL’de boy gösterecek iki takımın mücadelesine sahne olan maçı kazanan Yeşil-Beyazlılar, resmi maçlarda dahil olmak üzere namağlup unvanını korumaya devam ediyor.

Hazırlık maçı fırsattır

Hazırlık maçlarının lig öncesi takımların hem taktiksel hem de fiziksel olarak kendilerinin hangi seviyede olduklarını görmeleri açısından bir fırsat olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gerek turnuvada gösterdiğimiz başarı gerekse hazırlık maçlarında performansımız ile takım ruhunu sona ana kadar yansıtıyoruz. Galibiyet serimiz de bunun göstergesi oluyor” dedi.
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