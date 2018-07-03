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03 Temmuz 2018 Salı 09:52

Mamak’ta kentsel dönüşüm çalışmaları

Mamak Belediyesi kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondu sorununu çözerken yol açma ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.Yapılaşmalarla gelişimi büyük hızla devam eden Mamak’ta yol açım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mahallelerde...

Mamak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları
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Mamak Belediyesi kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondu sorununu çözerken yol açma ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılaşmalarla gelişimi büyük hızla devam eden Mamak’ta yol açım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mahallelerde yol açım çalışmasına hız veren Mamak Belediyesi, hem kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondu sorununu çözüyor hem de hızla yol açma ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yeni açılan yollar ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Mamak’ın gelişimine de katkı sağlıyor. 9 yılda 280 bin 762 metre imarlı yol açımı gerçekleştiren belediye, bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına yön vererek yol açım çalışmalarına devam ediyor.

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalar kapsamında bir taraftan yeni yollar açarken diğer yandan da hafriyat çalışmalarına devam ediyor. Sene başından bu yana 13 bin metre yol açımı gerçekleştiren belediye, Üreğil ve Bostancık mahallelerinde yeni yolların yapımına devam ediyor.

Mamaklı vatandaşlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İlçemiz Ankara’nın en büyük ilçelerinden birisi olmasının yanı sıra en hızlı büyüyen ilçeler arasında da ilk sırada. Sürekli büyüyen mahallelerimizde yeni yollar açarak, o bölgedeki yaya ve araç trafiğini rahatlatıyoruz. Bölge, mahalle, sokak ayrımı yapmadan Mamak’ta her yere hizmet götürüyoruz. İlçemize alternatif yollar kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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