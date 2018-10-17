Mamak’ta kışlık çiçekler toprakla buluşuyor

Mamak Belediyesi, 23 bin kışlık çiçek dikme hedefiyle çalışmalarına başladı.

Mamak Belediyesinin ilçe genelindeki yeşil alanlarda başlattığı peyzaj çalışmaları devam ediyor. Yaz aylarında yürüttüğü çalışmalarla Mamak’ı çiçek bahçesine çeviren Mamak Belediyesi, 23 bin kışlık çiçek dikme hedefiyle çalışmalarına başladı. Mamak genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında aile merkezleri başta olmak üzere kent meydanları, kavşak ve refüjler, saat kuleleri, sosyal tesisler, park, bahçe, koşu yolu ve kapalı pazarlar alanlarında çalışmalar devam ediyor. Büyük titizlikle gerçekleştirilen çalışmalarda bu kış mevsimi için menekşeler sadece ilçeyi süslemekle kalmıyor, aynı zamanda Mamak’ın yeşiline ton katıyor.

Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla Mamak’a estetik bir kimlik kazandırdıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak halkının huzuru ve memnuniyeti bizim için önemlidir. Çevreye ve doğaya verdiğimiz önemle yaptığımız her çalışma ilçemize artı değer katmak içindir. Ekiplerimiz kış mevsimi öncesi park, bahçe ve yeşil alanlarımızda çalışmalarını sürdürüyor. Mamak‘ta kışın da çiçekler solmuyor” dedi.