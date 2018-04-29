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29 Nisan 2018 Pazar 10:23

Mamak’ta Kur’an kursu öğrencileri yıl sonu etkinliği gerçekleştirdi

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Kur’an kurslarının gelecek nesillerin daha iyi yetişmesinde büyük rol oynadığını söyledi.Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde gerçekleşen programda minikler yıl boyunca öğrendiklerini sergileyerek...

Mamak'ta Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu etkinliği gerçekleştirdi
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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Kur’an kurslarının gelecek nesillerin daha iyi yetişmesinde büyük rol oynadığını söyledi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde gerçekleşen programda minikler yıl boyunca öğrendiklerini sergileyerek büyük beğeni topladılar. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Kur’an kurslarının gelecek nesillerin daha iyi yetişmesinde büyük rol oynadığını belirterek, "Düne kadar çocuklarımız belirli bir yaşa geldiğinde bu kurslara gidebiliyordu. Bugün ise bu engellerin önü açıldı. Vatanına, bayrağına ve dinine bağlı iyi nesilleri yetiştirmek istiyorsak, bu eğitimlere en erken yaşta başlamamız gerekiyor. Bugün de bu eğitimlerin meyvesini alıyor, miniklerimizin neler yapabildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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