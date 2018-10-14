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14 Ekim 2018 Pazar 10:39

Mamak’ta yol atağı

Mamak Belediyesi, kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında gelişen ve sürekli büyüyen ilçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılamak için yol açım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Bahçeleriçi, Fahrikorutürk ve Kıbrısköy...

Mamak'ta yol atağı
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Mamak Belediyesi, kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında gelişen ve sürekli büyüyen ilçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılamak için yol açım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bahçeleriçi, Fahrikorutürk ve Kıbrısköy mahallelerinde yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kış aylarına girilmeden yeni yolları açarak, asfaltlamayı planlıyor. 10 yılda 304 bin 24 metre yol açımı gerçekleştiren belediye, Ocak ayından bu yana 23 bin 262 metre yol açtı. Mamak’ta yol açım çalışmalarının yanı sıra bozulan yollarda da malzemeli bakım çalışmalarını planlar doğrultusunda gerçekleştiren belediye, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Mamak’ın gelişimine de katkı sağlıyor.

Mamak’ta yerleşim alanlarının büyüdüğünü ve yeni yollara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, şehirlerin hizmetlerle geliştiğinin altını çizerek, alt yapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Akgül, “Mamak’ı adeta şantiye alanına çevirdik. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttırmak için gayret gösteriyoruz. Bizde uzak ve yakın kavramları yok, her mahalleye eşit hizmet anlayışımızı sürdürmekteyiz. İlçemize alternatif yollar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.
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