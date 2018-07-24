Milli Takıma Pursaklar’dan 2 sporcu daha

Pursaklar Belediye sporcuları Aslı Delibal ile Ali Şener, Amasya’da düzenlenecek Uluslararası Budokaido Kyokushin Ashihara Bay Bayan Şehzadeler Open Kyokushin Turnuvası için milli takıma seçildi.

Katıldıkları her müsabakada Pursaklar Belediyesini başarıyla temsil eden sporcular, bu kez milli takımda hem belediyeyi hem de Türkiye’yi temsil edecek. 1-5 Ağustos tarihlerinde Amasya’da düzenlenecek olan Uluslararası Budokaido Kyokushin Ashihara Bay Bayan Şehzadeler Open Kyokushin Müsabakası için milli takıma davet edilen Aslı Delibal ve Ali Şener, Hatay Yayladağı’nda hazırlık kampında çalışmalara başladı. Yoğun bir hazırlık kampı ve seçme müsabakaları geçirecek olan sporcular büyük bir azimle çalışmalarını sürdürüyor. Sporcuların yanı sıra Pursaklar Belediyesi personeli ve aynı zamanda uluslararası hakem unvanına sahip olan Milli Takım Antrenörü Mehmet Sepetçioğlu da aynı turnuvada görev alacak. Spora ve sporcuya verdiği değerle kamuoyunda takdir toplayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin müsabakalar öncesi hem sporculara hem de Antrenör Mehmet Sepetçioğlu’na başarılar diledi.