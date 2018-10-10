ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:06

Minik öğrencilere aşure ikramı

Keçiören Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Neşeli Minikler Kreşi’nde eğitim gören 35 öğrenci ve öğretmene aşure ikramında bulundu.Keçiören Belediyesi, ‘İnsan değerlidir, Keçiörenli değerlidir’ düsturuyla gencinden yaşlısına...

Minik öğrencilere aşure ikramı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Keçiören Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Neşeli Minikler Kreşi’nde eğitim gören 35 öğrenci ve öğretmene aşure ikramında bulundu.

Keçiören Belediyesi, ‘İnsan değerlidir, Keçiörenli değerlidir’ düsturuyla gencinden yaşlısına toplumun her kesimini kucaklamayı Muharrem ayında da sürdürdü. Muharrem ayının anlam ve öneminin hatırlatıldığı aşure ikramıyla inançlara, geleneklere ve kültürel değerlere verilen önemi öne çıkaran Keçiören Belediyesi, Muharrem ayı boyunca toplumun her kesimi için aşure ikramında bulunarak sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdi. Neşeli Minikler Kreşi’nde miniklerin ağzını tatlandıran aşure ikramı aynı zamanda velilerin de beğenisini topladı.

“Manevi değerlerimizi yaşatıyoruz”

Çocuklar için sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle geleceği sağlam temeller üzerine inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Gerek çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz, gerekse eğitim camiasına yönelik hassas tutumumuz belediyecilik anlayışımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Eğitimle ilgili bir proje gündeme geldiğinde eğer çocuklarımızı geliştirecek bir projeyse ben direkt imzamı atıyorum. Hem çocuklarımıza hem de onları eğiten öğretmenlere bir değer olarak bakıyorum. Aşure ikramıyla hem miniklerin ağzını tatlandıralım hem de manevi değerlerimizi yaşatalım istedik. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize afiyet olsun” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku