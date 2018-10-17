Miniklere Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğlenceli eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi okul çağındaki çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmaları amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda minikleri eğlendirerek öğretiyor.

Büyükşehir Belediyesinin okul çağındaki çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmaları amacıyla Kurtuluş Parkı içerisinde hizmete soktuğu Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Başkentli minikleri eğlendirirken öğretmeye devam ediyor. 3 bin metrekarelik bir alana kurulu olan parkta yayalardan sürücülere, bisiklet kullanımından servise binme kurallarına kadar her türlü trafik eğitimi veriliyor. 20 dakikalık dersin ardından akülü araçlarda direksiyon başına geçen minik öğrenciler, Ankara’nın minyatürü olarak hazırlanan parkurda eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Trafik Eğitim Parkı’nda bugüne kadar 45 bin 725 öğrenci eğitim aldı

Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda yer alan eğitim binası, trafik pisti, kaldırımları, döner-ışıklı ve ışıksız kavşakları, yaya geçitleri, trafik levhaları ve akülü araçlarıyla Ankara’nın canlandırıldığı parkurda minikler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor. Okulların yoğun ilgi gösterdiği ve 0312 507 15 38 numaralı telefondan randevu alarak öğrencileriyle birlikte geldiği Trafik Eğitim Parkı’nda bugüne kadar 45 bin 725 öğrenci eğitim alırken, eğitim-öğretimin açık olduğu dönemlerde park her hafta çocuklarla dolup taşıyor. Trafik kurallarının önemini ’’ağaç yaşken eğilir’’ prensibiyle küçük yaşlarda çocuklara aşılayan Büyükşehir Belediyesi, uzman eğitmenler eşliğinde ve güvenli bir ortamda trafik eğitimi veriyor. Küçük yaşta trafik kurallarını öğrenmek için öğretmenleriyle birlikte parka gelen çocuklar, trafikle ilgili kuralları teorik ve akülü arabalarla uygulamalı olarak öğrenirken, keyifli anlar da yaşıyor. Üst geçitleri, yaya geçitleri, trafik ışıkları, yolları, okul binalarının yer aldığı parkurda ilk kez akülü arabalara binen çocuklar, bu parkurda hem sürücü hem de yaya kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor. Trafik eğitimine tabi tutulan çocuklar temel kuralın ve önceliğin can güvenliği olduğunu öğreniyor. Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak sunduğu trafik eğitiminden yararlanan çocuklar, trafik kurallarında nelere dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin bilgileri uygulamalı olarak çok daha kolay öğreniyor.