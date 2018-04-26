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26 Nisan 2018 Perşembe 12:45

Muhtarlıkların giderleri Çankaya Belediyesinden

Çankaya Belediyesi kendisine bağlı muhtarlıkların elektrik, telefon, doğalgaz, internet gibi giderlerini karşılıyor.Türkiye’de Muhtarlık ve Sivil Toplum Kuruluşları ismiyle müdürlük kuran ilk belediye olan Çankaya Belediyesi, muhtarlıkların...

Muhtarlıkların giderleri Çankaya Belediyesinden
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Çankaya Belediyesi kendisine bağlı muhtarlıkların elektrik, telefon, doğalgaz, internet gibi giderlerini karşılıyor.

Türkiye’de Muhtarlık ve Sivil Toplum Kuruluşları ismiyle müdürlük kuran ilk belediye olan Çankaya Belediyesi, muhtarlıkların giderlerini karşılıyor. Muhtarlarla kurulan iletişim doğrultusunda mahallenin sorunlarını yerinde tespit eden ve harekete geçen Çankaya Belediyesi, kendisine bağlı 124 muhtarlığın elektrik, telefon, doğalgaz, internet gibi giderlerinden oluşan faturalarının 250 liraya kadar olan kısmını ödemeye başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’da gerçekleşen hizmetlerin yanı sıra projelerin de en büyük destekçisinin muhtarlar olduğunu vurgulayarak, "Benimle kişisel talepleri için değil, mahallesinin istekleri için görüşen muhtarlarımla çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Çankaya Belediyesinin başarısında büyük payı olan muhtarlarımızın yanında olmaya, mümkün olan tüm ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Taşdelen, Çankaya muhtarları için Atatürk’ün doğup büyüdüğü topraklar olan Selanik ve Makedonya’ya gezi düzenlediklerini de belirtti.

Söz konusu uygulamalarla önemsendiklerini hissettiklerini belirten Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Salih Yiğit, daha önce bilgisayarlarının yenilendiğini, klima takıldığını belirterek, Çankaya Belediyesinin CHP’lilere yakışacak bir şekilde çalıştığını kaydetti.
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