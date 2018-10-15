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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:07

Mürsel Uluç’a, Selda Bağcan’lı açılış

Çankaya Belediyesi yenileyerek birer kent meydanı haline getirdiği pazaryerlerine Mürsel Uluç Pazaryerini de ekledi. Pazaryerinin hemen yanına inşa ettiği parka da Selda Bağcan adını vererek hizmete açtı.Çankaya Belediyesi pazaryerlerini yenileme...

Mürsel Uluç'a, Selda Bağcan'lı açılış
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Çankaya Belediyesi yenileyerek birer kent meydanı haline getirdiği pazaryerlerine Mürsel Uluç Pazaryerini de ekledi. Pazaryerinin hemen yanına inşa ettiği parka da Selda Bağcan adını vererek hizmete açtı.

Çankaya Belediyesi pazaryerlerini yenileme ve birer kent meydanı haline getirme çalışmalarına 100. Yıl, Huzur ve Esat Pazaryerlerinden sonra Mürsel Uluç Pazaryeriyle devam etti. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen Mürsel Uluç Pazaryeri ve Selda Bağcan Parkı açılışına binlerce vatandaş katıldı. Selda Bağcan verdiği konserle alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Pazaryerlerini sadece sebze meyve alışverişinin yapıldığı yer olmaktan çıkarıp vatandaşların sosyalleşerek farklı etkinliklerle keyif alabilecekleri birer kent meydanına dönüştüren Çankaya Belediyesi, 7 bin metrekarelik alanıyla mahalle sakinlerine hizmet veren pazaryerinin hemen yanına yürüyüş alanı, çocuk oyun alanları, basketbol ve futbol sahası ile oturma gruplarının yer aldığı Selda Bağcan Parkı’nı hizmete açtı.

Mürsel Uluç Pazaryeri ve Selda Bağcan Parkı’nın açılışında binlerce vatandaşın yoğun ilgisine aynı şekilde karşılık veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen mahalleliye belediye başkan adayı iken vermiş olduğu sözleri tutmanın gururu ve mutluluğu ile karşınızdayım dedi. Göreve geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk’e layık olacağının sözünü veren Taşdelen, “Çünkü Çankaya onun kurduğu ilçe, bizler 4,5 yılda çok çalıştık. Belediye tarihinin en büyük yatırımlarını hayata geçirdik. Kreşler, yüzme havuzları, Çankaya Evleri, Kültür Merkezleri, Pazaryerleri ve Öğrenci yurdu olmak üzere en kıymetli arazilerimizi halka sunduk. Belediyenin her kuruşunu namusum bildim. O yüzden belediyenin imkanlarını halka geri döndürdük” diye belirtti.

"Bir milyon Çankayalıya hizmet etmekten onur duyuyorum"

Çankaya’ya hizmet yolunda kökeni, dini ne olursa olsun oy versin ya da vermesin tüm vatandaşlara eşit hizmet şiarını ilke edindiğini belirten Taşdelen, “Bana oy versin vermesin inancı ne olursa olsun ben herkesi seviyorum ve herkesin belediye başkanıyım. Ben 1 milyon Çankayalının tümüne hizmet etmekten onur duyuyorum derken seçimler öncesi ümitsizliğe kapılan kesimlere de seslenen Taşdelen, “Şunu asla unutmayın, gücünü Pir Sultan’dan, Nazım Hikmetlerden, Deniz Gezmişlerden alanlar asla korkmazlar. İsmet İnönü’nün dediği gibi ‘Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur’ sözüyle hareketle gücümüzü Uğur Mumcu’dan alacağız. Halkına güvenerek yedi düveli dize getiren, bize bu Cumhuriyet’i ve devleti emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ten gelenler asla korkmazlar” ifadelerinde bulundu.

Mürsel Uluç Pazaryeri ve Selda Bağcan Parkı açılışını Başkan Taşdelen’le birlikte yapan Türk Halk Müziği ve Anadolu Rock tarzı ile geniş kitlelere şarkılarını sevdiren Selda Bağcan, kendisi adına açılan parkta şarkı söylerken çok duygulandığını belirterek bu parkı kendisine layık gördüğü için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür etti.
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