ANKARA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:29

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 83 şüpheli şahsa işlem yapıldı

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 24 ayrı olayda toplam 83 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 655 TL ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 83 şüpheli şahsa işlem yapıldı
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Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 24 ayrı olayda toplam 83 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 655 TL ele geçirildi.

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 25 Haziran 2018-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 24 ayrı olayda; 47 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 36 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından olmak üzere toplam 83 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 32’si Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverildi. 35’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 7 şahıs adli kontrolle, 9 şahıs savcılıktan serbest kaldı.

Ayrıca bu yakalamalarda; 2.193 gram esrar maddesi, 250 adet kenevir bitkisi kökü, 242 gram eroin maddesi, 46 gram kokain maddesi, 112 adet sentetik ecstasy hap, 5 adet sentetik ecza, 24 gram afyon sakızı maddesi, 14 gram bonzai maddesi,3 gram metamfetamin maddesi, 51 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 655 TL ele geçirildi.
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