Nata Vega’da Koray Avcı izdihamı

Nata Vega Alışveriş Merkezi’nin açık otoparkında gerçekleşen Koray Avcı konserini 40 bin kişi izledi.Sahne performansları, güçlü ve samimi yorumu sosyal medya platformlarında ilgi odağı olan ve geniş bir dinleyici kitlesine sahip Koray...

Nata Vega Alışveriş Merkezi’nin açık otoparkında gerçekleşen Koray Avcı konserini 40 bin kişi izledi.

Sahne performansları, güçlü ve samimi yorumu sosyal medya platformlarında ilgi odağı olan ve geniş bir dinleyici kitlesine sahip Koray Avcı, Ankaralı hayranlarıyla Nata Vega’da buluştu. Saatler öncesinden alışveriş merkezine gelen hayranları alana girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Koray Avcı’nın merakla beklenen üçüncü solo albümü "Senin İçin Değer"den de şarkılar seslendirdiği dev konserde alışveriş merkezi otoparkını dolduran yaklaşık 40 bin kişi şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti.

3 saate yakın sahnede kalan Avcı, sevenlerini kimi zaman duygulandırıp kimi zaman coşturdu. Sanatçının hayranları bir yandan hareketli şarkılarda dans etti, diğer taraftan ünlü şarkıcıyı fotoğraflamak için adeta birbirleriyle yarıştı.