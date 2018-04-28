Nezaket Okulu balon şenliği renkli anlara sahne oldu

Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencilerinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlediği balon şenliği renkli anlara sahne oldu. Minikleri Başkan Selçuk Çetin de yalnız bırakmadı.

Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencilerinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlediği balon şenliği renkli anlara sahne oldu. Minikleri Başkan Selçuk Çetin de yalnız bırakmadı.

Pusaklar Tebessüm Parkında keyifli bir gün geçiren Nezaket Okulu öğrencileri rengarenk balonları gökyüzüne bırakıp eğlencenin tadını çıkardı. Güneşli havada minikleri doğa ile buluşturan Nezaket Okulu öğretmeleri ile veliler gün boyu doyasıya eğlendi. Minikler balon uçurup parkta eğlenirken, veliler de çuval ve yoğurt yeme yarışmasıyla renkli anlar oluşturdu. Yarışmalarda başarılı olanlar yemek ile ödüllendirildi. Etkinlikte öğrencileri ve hemşehrilerini yalnız bırakmayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, miniklerle vakit geçirip velilerle sohbet etti.

Nezaket Okulunun önemini anlatan Başkan Selçuk Çetin “Nezaket Okullarımız Türkiye’nin ilk ve tek projesidir. 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklarımıza 2011’den beri adab-ı muaşeret eğitimi veriyoruz. Binlerce yavrumuz burada eğitim aldı. Hepsine başarılar diliyorum. Bize güvenerek çocuklarını teslim eden kıymetli hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Selçuk Çetin, Nezaket Okullarının şube sayısının her geçen yıl daha da arttığını ve bunun devam edeceğini belirtti. Hizmetlerden memnun kalan veliler ve Başkan Çetin’e teşekkür etti.